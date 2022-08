Incidente sul set di Rust, un report dell'Fbi smentisce Alec Baldwin: "Ha premuto il grilletto"

L'attore americano - che non sapeva di avere in mano un'arma con munizioni vere - ha sempre sostenuto di non aver premuto il grilletto, ma ora l' Fbi di fatto lo smentisce. Come riportano i media americani, dal rapporto forense è emerso che quella pistola (una Colt calibro 45) "non avrebbe potuto sparare senza che il grilletto non venisse premuto".

Le dichiarazioni di Baldwin

- Stando al rapporto dell'Fbi, non può trovare riscontro l'ipotesi secondo cui il proiettile che ha ucciso Hutchins sia partito in maniera del tutto accidentale. A sostenerlo era stato lo stesso Baldwin durante un'intervista all'emittente americana Abc risalente al dicembre 2021, due mesi dopo la tragedia.

"Il grilletto non è stato premuto,

non ho premuto il grilletto

", aveva detto l'attore in quell'occasione , riuscendo a stento a trattenere le lacrime. "Non era previsto nel copione che il grilletto venisse premuto", aveva osservato il giornalista George Stephanopuoulos, che aveva condotto l'intervista.

Il mistero sul proiettile

- Durante l'intervista, Baldwin aveva anche aggiunto: "Non punterei mai una pistola contro qualcuno premendo un grilletto, mai". Alla domanda dell'intervistatore su come sia stato possibile che la pistola contenesse un proiettile vero, l'attore aveva risposto: "Non ne ho idea. Qualcuno ha messo un proiettile vero nella pistola, un proiettile che non doveva nemmeno essere sul set".

"Episodi di negligenza"

- Anche il regista Joel Souza era stato colpito dallo sparo, ma a differenza di Hutchin si è salvato dopo il ricovero in ospedale. Secondo Mamie Mitchell, script supervisor che era accanto alla direttrice della fotografia nel momento dell'incidente, si sarebbero verificati "episodi di negligenza" sul set, sostenendo altresì che non era previsto che in quella scena Baldwin facesse fuoco con la pistola.

Il settimo figlio

- Baldwin, a distanza di tempo, pare essersi ripreso dallo shock della tragedia. L'attore dovrebbe tornare entro la fine di quest'anno a recitare sul set di un nuovo film. Dalla moglie Hilaria, inoltre, aspetta il settimo figlio. "Dopo molti up and down nel corso degli ultimi anni, abbiamo un eccitante up e una grande sorpresa: questo autunno arriverà un altro Baldwinito", aveva annunciato sui social la donna.