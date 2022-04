Morta sul set di "Rust", casa di produzione multata per lo sparo di Baldwin

La casa di produzione è stata fortemente criticata dalle autorità americane "per non aver seguito le linee guida sulla sicurezza ". La multa massima stabilita è pari a 136.793 dollari.

Secondo

il Dipartimento dell'Ambiente del New Mexico

indifferenza

intenzionali

, gli studios hanno dimostrato "per i rischi associati all'uso di armi da fuoco sul set. Ci sono stati diversi fallimentidi gestione e prove più che sufficienti per suggerire che, se fossero state seguite le pratiche standard del settore, la tragedia non si sarebbe verificata".

Halyna Hutchins

Joel Souza