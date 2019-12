Alanis Morissette celebra i 25 anni di “Jagged Little Pill” con un tour

Alanis Morissette ha pubblicato il nuovo singolo "Reasons I Drink" che anticipa l'album che uscirà nel 2020, " Such Pretty Forks in the Road" . Intanto la cantante canadese ha annunciato una tournée per la prossima estate che celebrerà i 25 anni del suo best seller "Jagged Little Pill" . Tra giugno e luglio la Morissette girerà il Nord America in compagnia di Liz Phair e dai Garbage, con cui aveva condiviso il tour del 1998.

L'album "Such Pretty Forks in the Road" sarà pubblicato l'1 maggio, primo disco di inediti della Morissette dai tempi di "Havoc and Bright Lights" del 2012.

"Jagged Little Pill" è stato il terzo disco della cantante: nominato per nove Grammy ne ha vinti cinque, incluso il premio per l’album dell’anno. Il disco rivive anche attraverso un musical di Broadway, ad esso ispirato. Scritto da Diablo Cody, debutta il 5 dicembre al Broadhurst Theatre di New York.

