Alanis Morisette mamma per la terza volta: prima foto di Winter Mercy

Alanis Morissette ha annunciato sui social di essere diventata di nuovo mamma. La cantante ha pubblicato una foto tenerissima del bebè che dorme in una copertina e ha svelato il nome del terzogenito, Winter Mercy Morissette-Treadway. Secondo la data nella didascalia il bimbo è nato l'8 agosto. In più ha aggiunto come hashtag una candita ammissione: "Per tutta la vita ho sognato di amare voi tre".