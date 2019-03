Alanis Morissette, annuncio social: è incinta per la terza volta

Alanis Morissette ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in fase di registrazione, davanti a un microfono, con un bel pancione in mostra. "Così tante novità”, è il messaggio con cui la 44enne cantante canadese ha accompagnato l’immagine in bianco e nero, preannunciando la terza maternità (e anche un nuovo album?). La star ha già due figli, Ever Imre e Onyx Solace, nati dal matrimonio con il rapper Mario "Souleye" Treadway.