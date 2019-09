Per Alanis Morissette la poppata è tanto affollata quanto social...

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Per Alanis Morissette la nuova maternità è un bel daffare. L'ultimo arrivato, Winter Mercy, nato il 12 agosto, è sempre con mamma Alanis ma non che il resto della famiglia sia meno impegnativo. Lo dimostra l'ultima foto postata su Instagram, dove la cantautrice è a letto, in accappatoio, circondata dagli altri due figli e dal marito mentre il piccolo Winter è attaccato al seno di mamma. L'hashtag della foto la dice lunga: exhaustedbliss (felicità esausta)