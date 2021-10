Il tenero post della figlia di John Travolta per il padre: "Sei il mio eroe, ti amo così tanto"

Il legame tra John e Ella, sempre stato molto intenso, ha avuto modo di saldarsi in questo ultimo difficile anno, dopo la morte di Kelly Preston, madre di Ella e con cui Travolta era sposato da 29 anni.

Addio a Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 IPA 3 di 30 IPA 4 di 30 IPA 5 di 30 IPA 6 di 30 IPA 7 di 30 IPA 8 di 30 IPA 9 di 30 IPA 10 di 30 IPA 11 di 30 IPA 12 di 30 IPA 13 di 30 IPA 14 di 30 IPA 15 di 30 IPA 16 di 30 IPA 17 di 30 IPA 18 di 30 IPA 19 di 30 IPA 20 di 30 IPA 21 di 30 IPA 22 di 30 IPA 23 di 30 Italy Photo Press 24 di 30 Italy Photo Press 25 di 30 Italy Photo Press 26 di 30 Italy Photo Press 27 di 30 Italy Photo Press 28 di 30 Italy Photo Press 29 di 30 Italy Photo Press 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'attore di "Urban Cowboy", 67 anni, è apparso di recente nel talk show di Kevin Hart "Hart to Heart" e ha raccontato di come abbia dovuto affrontare il tema della morte con suo figlio Ben di 10 anni, dopo la morte di Kelly, avvenuta nel luglio del 2020 a causa di un cancro al seno.

Leggi Anche Tenera dedica di John Travolta al figlio di 10 anni, quattro mesi dopo la morte della moglie

John Travolta fa gli auguri all'adorata figlia Ella 1 di 15 2 di 15 3 di 15 4 di 15 5 di 15 6 di 15 7 di 15 8 di 15 9 di 15 10 di 15 11 di 15 12 di 15 13 di 15 14 di 15 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il momento più difficile, ha sottolineato la star, sarebbe stato distogliere Ben dalla paura che anche lui potesse morire: "Dato che la mamma è morta, ho paura che anche tu morirai", gli avrebbe detto il bambino: "Potrei morire domani. Tu potresti. Chiunque può. Quindi vediamolo come se fosse parte della vita. Non lo sai esattamente. Fai solo del tuo meglio per cercare di vivere il più a lungo possibile".



Sposati dal 1991 Travolta e sua moglie hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Jett, l'anno successivo e hanno poi accolto la loro figlia Ella e Benjamin rispettivamente nel 2000 e nel 2010.

La prima tragedia ha colpito la famiglia nel 2009 quando Jett è morto durante una vacanza alle Bahamas. Poco più di un decennio dopo anche la Preston ha perso la vita a causa di complicazioni dovute al cancro al seno.