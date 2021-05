Il commovente post di John Travolta per la moglie morta | Le dediche social delle star americane per la festa della mamma

Da Nicole Kidman a Ben Affleck, ecco i tributi social dei vip nel giorno della festa della mamma Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche Ella Travolta ha voluto ricordare la madre con un toccante messaggio social e uno scatto che le ritrae insieme: "Mamma, grazie per tutto quello che hai fatto per noi e per questo mondo. Mi manchi e ti amo moltissimo, ma il tuo sorriso, il tuo calore e il tuo amore durano per sempre. Auguro a tutte le mamme una felice festa della mamma".



Travolta e la Preston si sono sposati nel 1991 e sono stati insieme fino alla sua morte, insieme hanno avuto tre figli: Jett, morto nel 2009 a 16 anni, Ella, 21 e Benjamin, 10. Nella prima delle due foto condivise Travolta è con Kelly, la piccola Ella Bleu, e il figlio neonato Benjamin. Nella seconda la coppia sorride felice invece insieme al primogenito Jett, che soffriva di autismo e crisi epilettiche sin da piccolo.

In un'intervista sul numero di maggio di Esquire Spain, la star di "The Saturday Night Fever" e "Grease" ha raccontato la sua dolorosa esperienza sulla perdita: "Ho imparato che il lutto per qualcuno, il lutto, è personale", ha condiviso. "Il lutto è individuale e vivere il proprio viaggio è ciò che può portare alla guarigione."

E ha poi aggiunto: “La vita è movimento e viaggio; quello che lasci nelle persone, immagino che sia la tua eredità".

Per quanto riguarda il suo ruolo di padre di Ella e Benjamin, l'attore ha dichiarato: “Garantirò il futuro dei miei figli, li aiuterò in quello che vogliono fare della loro vita. È quello che faccio con Ella ora con i suoi film, insegnandole a lavorare nella professione", ha detto: "Ben ha appena dieci anni. Voglio aiutarlo ad evolversi perché ha tutta la sua vita davanti a sé=.