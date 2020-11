Tenera dedica di John Travolta al figlio di 10 anni, quattro mesi dopo la morte della moglie 

Anche Olivia Newton John e Tommy Lee, amici oltre che colleghi dell'attore, sono intervenuti su Instagram per augurare buon compleanno a Ben: "Spero tu trascorra un giorno fantastico", ha scritto la partner di Travolta nell'iconico "Grease".

Con Kelly Preston, morta il 12 luglio a 57 anni dopo una battaglia, durata quasi due anni, contro il cancro al seno, Travolta condivideva anche una figlia di 20 Ella e il defunto primogenito, Jett, morto nel 2009.

Ad agosto, l'attore ha pubblicato un video commovente in cui lui ed Ella ballano insieme in onore della Preston e ad ottobre Travolta ha onorato la sua amata Kelly sui social nel giorno in cui avrebbe compiuto 58 anni.

Il divo di "Pulp Fiction" e "Febbre del sabato sera" e Kelly Preston eran sposati da 29 anni.

E' stato lo stesso Travolta ad annunciarne la scomparsa tramite il suo Instagram, dicendo che sua moglie aveva combattuto "una lotta coraggiosa con l'amore e il sostegno di tanti" e aggiungendo: "L'amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati. Mi prenderò del tempo per essere lì per i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non ci sentiremo per un po'".

