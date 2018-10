Il teatro interattivo della casa delle storie: si parte con "Il gatto con gli stivali"

La Casa delle Storie è un progetto teatrale dedicato a tutta la famiglia, dai 6 ai 96 anni. Si gioca, si ride e ci si diverte e con la leggerezza del sorriso si comunica e ci si relaziona. Il principio del fare, del partecipare, dell’interagire, dello scoprire divertendosi sono gli ingredienti base dei nostri spettacoli. La partecipazione è organizzata a gruppi, misti o suddivisi tra bambini e adulti, dove l’incontro tra le persone mantiene viva la circolarità e la continuità della vita, aiutando a manifestare spirito di tolleranza e solidarietà reciproca. La Drammaturgia Musicale intreccia la Drammaturgia Teatrale, diventando il canale dove il bambino può veicolare emozioni che, a volte, sono solo racchiuse nel suo cuore.



Vengono proposte le fiabe classiche che, per loro natura, non hanno confini di età, rispettate nei contenuti originali e nel loro valore pedagogico, sono state adattate per la partecipazione del pubblico, ma il loro messaggio universale è a disposizione di chiunque lo voglia ascoltare.



Questo il calendario:

Sabato 27 ottobre ore 15.30 - Il Gatto con gli Stivali

Sabato 24 novembre ore 15.30 - Il Brutto Anatroccolo

Sabato 19 gennaio ore 15.30 - La Bella Addormentata

Sabato 16 febbraio ore 15.30 - Il Lupo e i Sette Capretti

Domenica 17 febbraio ore 11.00 - Il Lupo e i Sette Capretti

Sabato 16 marzo ore 15.30 - I Tre Porcellini



E' consigliato sempre l’acquisto anticipato. La modalità dello spettacolo non prevede palcoscenico né posti assegnati. Lo spettacolo si svolge nei foyer dei teatri. Per facilitare gli spostamenti e per favorire l’interazione, il pubblico verrà fatto accomodare su tappeti o sedie. Si consiglia un abbigliamento informale.