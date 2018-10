"Incontri con la storia": quattro personaggi celebri alla sbarra

Il format pone al centro della scena un protagonista che ha segnato le pagine della nostra storia, ne racconta la vita pubblica e privata, focalizzando l’attenzione sulle poliedriche sfaccettature che ogni personaggio, ogni protagonista porta con sé. “Il format, giunto alla decima edizione - commenta l’autrice e curatrice Elisa Greco - pone al centro della scena la Storia e la Politica scandagliando, tra l’ironico e il divertente, il serio e l’approfondimento, l’arguto e il leggero che non diviene mai banale, l’animo, la vita, le azioni pubbliche di un Protagonista che ne è stato l’espressione”. A confrontarsi sul palcoscenico del Teatro Manzoni, in una scenografia evocativa di un’aula giudiziaria, saranno magistrati, avvocati, giornalisti, personalità della cultura e della società civile che interpreteranno "a braccio" i ruoli di Presidente della Corte, Pubblico Ministero, Avvocato Difensore, Imputato e Testimoni, esponendo le loro tesi contrapposte secondo l’articolazione del dibattimento processuale.



Il Presidente della Corte sarà sempre interpretato da una figura rappresentativa del modo del diritto o della cultura che, illustrando in apertura i capi di imputazione con riferimento ad articoli precisi del codice penale, regola il contraddittorio consentendo alle parti di esporre le proprie considerazioni. I singoli interventi, pur nel loro essere "a braccio", si rivelano frutto di una precedente approfondita documentazione da parte degli interpreti che danno poi vita a un dibattimento unico e irripetibile al termine del quale è il Presidente della Corte, raccolte le argomentazioni contrapposte, indìce la votazione del pubblico che, nel ruolo di Giuria Popolare, esprimerà il verdetto votando per la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. Il processo si conclude poi con la proclamazione del verdetto finale, accompagnato da una valutazione di carattere giuridico.