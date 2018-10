"A testa in giù": vanno in scena i pensieri di una coppia messa alla prova

Il Manzoni inaugura quindi la stagione di prosa di quella che è ua stagione particolare, in quanto la prima Walda Foscale, da anni presidente onorario del teatro. E inaugura con una commedia di un autore francese molto apprezzato, Florian Zeller, al punto che quest'anno sono ben due gli spettacoli in cartellone da lui firmati. Insieme a Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni ci sono Bruno Armando e Viviana Altieri. "E' un testo molto divertente, ben scritto che in Francia è stato messo in scena con Daniel Auteuil - spiega Dix - Solfrizzi e il produttore lo hanno visto a Parigi e se ne sono innamorati". Il regista sottolinea la cifra della comicità di questo spettacolo: "Io ed Emilio abbiamo sensibilità comiche contigue - dice -, abbiamo una passione per la comicità semplice, che fa ridere, ma amiamo chi la fa con eleganza e modi urbani. Cosa che in Italia accade ormai di rado. La comicità è molto slabbrata, anche a teatro".



La storia è quella di una coppia affiatata, lui e lei affermati nel lavoro e nel ménage, che si ritrovano a invitare a cena l'amico di lui che si è recentemente separato (da un'amica di lei) per mettersi con una ragazza molto avvenente e decisamente più giovane. Irrompe così una nuova realtà che mette in discussione vent'anni convivenza. A prima vista un plot per nulla inedito. Ma a rendere il tutto originale è la modalità in cui la situazione viene raccontata. "Il problema era mettere insieme due cose che facevano a pugni - avverte il regista -: il ritmo della commedia e l'aspetto fondante di questo testo, ovvero il fatto che i protagonisti dicono i loro pensieri. Costringendo quindi a congelare l’azione. Questo era possibile avendo quattro attori bravissimi".



"Sono certo che abbiamo una nostra cifra - dice Solfrizzi -. Sono straordinariamente sorpreso, dopo averlo visto in Francia, della reazione del pubblico italiano di fronte a un testo non facilone. E non solo la gente ride ma c'è anche una partecipazione del pubblico diversa da quella che si vede solitamente". "La particolarità di questa commedia è che i personaggi sono degli stereotipi e quello che è accade è in fondo banale - aggiunge la Minaccioni -. Ma come la cosa viene raccontata è originale e questo fa scoprire anche lati inediti dei personaggi. Un testo altamente catartico e contemporaneo. Ci fa vedere anche il lato brutto della nostra umanità. Comico, cinico, romantico e lieve".



