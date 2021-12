"Il ritorno" al cinema di Emma Marrone: di nuovo sul set come attrice

Dopo l'esperienza nel film "Gli anni più belli" e nella serie "A casa tutti bene", sempre sotto l'egida di Gabriele Muccino , Emma Marrone ritorna sul set come protagonista. L'annuncio arriva dalla stessa cantante: il nuovo film che interpreterà si chiama "Il ritorno" , ed è diretto da Stefano Chiantini. Sui social, Emma ha anche svelato una piccola trasformazione: il taglio dei capelli che ha sfoggiato durante la finale dell'ultima edizione di "X Factor" era una richiesta precisa del regista per il suo personaggio...

"Primo giorno di set. Lei è Teresa, la protagonista del nuovo film di Stefano Chiantini 'Il ritorno'. È per lei che ho tagliato i miei capelli, per raccontarla in tutte le sue sfaccettature scendendo nel profondo di questa nuova donna che adesso fa parte di me. In bocca al lupo a tutti per questa nuova esperienza", ha scritto Emma a commento di alcune foto, per presentare la sua nuova avventura artistica, in attesa di partecipare al prossimo Festival di Sanremo.

Il suo esordio davanti alla macchina da presa è stato con "Benvenuti al Nord" (2012), in cui ha interpretato se stessa. Poi è stato salutata positivamente la sua interpretazione di Anna a fianco di attori come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria in "Gli anni più belli", a cui è seguito l'impegno sul set del family drama "A casa tutti bene" sempre di Muccino, serie reboot dell’omonimo film campione di incassi del 2018.

