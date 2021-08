Emma Marrone, vacanze con i genitori tra relax, bikini e lato B in mostra

1 di 11 Instagram 2 di 11 Instagram 3 di 11 Instagram 4 di 11 Instagram 5 di 11 Instagram 6 di 11 Instagram 7 di 11 Instagram 8 di 11 Instagram 9 di 11 Instagram 10 di 11 Instagram 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra post e storie Emma Marrone ha offerto un diario delle vacanze che sta trascorrendo. Giorni di relax per la cantante, dopo il tour che l'ha portata in giro per l'Italia, che la vedono in compagnia di mamma Maria e papà Rosario. Emma ha pubblicato diverse dolci immagini che la vedono con la famiglia a Capri, di cui è diventata quasi una vera habitué. "Facciamo che ho ancora 3 anni e mi fate fare 'vola vola'", ha scritto su Instagram.