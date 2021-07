Emma Marrone si mostra sui social senza filtri: "Reali fino in fondo"

Emma Marrone ha fatto dell'autenticità il suo cavallo di battaglia, soprattutto sui social. La cantante salentina continua a rappresentare un esempio di positività per i suoi numerosi fan, lanciando messaggi che esortano tutti ad accettarsi ed amarsi. "La scelta migliore che possiamo fare è quella di essere noi stessi. Senza filtri, senza barriere e senza pregiudizi. Reali fino in fondo", ha scritto sul suo profilo Instagram a corredo di tre foto che la mostrano al naturale, senza trucco o fotoritocchi.

Nelle foto la cantante sfoggia un sorriso raggiante, i suoi capelli biondi e la pelle al naturale e leggermente abbronzata dopo alcuni giorni passati in barca. L’invito ad accettarsi e ad amarsi per come si è continua ad essere la filosofia di vita di Emma, che qualche settimana fa scriveva sui social: "Ordine del giorno: mangiare una frittura davanti al mare, lasciare che la salsedine si impossessi di tutto il mio corpo. Evviva”, a corredo di una foto scattata al mare in Salento.

Emma intanto continua il suo "Fortuna Tour 2021", partito ufficialmente dall’Arena di Verona con i concerti del 6 e 7 giugno, che sta attraversando l’Italia per portare la sua musica ai fan. La sua presenza è costante anche sui social, dove condivide immagini professionali e frammenti della sua quotidianità,