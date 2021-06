"Che sogno incredibile", Loredana Bertè e Emma Marrone annunciano il loro primo brano insieme 

"Attenzione: questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia,la mia! Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme alla mia mamma rock". Emma Marrone annuncia sui social l'arrivo del nuovo singolo " Che sogno incredibile " con Loredana Bertè che esce il 4 giugno. E Loredana risponde: "Dopo tanti anni, per la prima volta una collaborazione su un inedito con la mia bimba rock".

Loredana e Emma hanno collaborato tante volte, ma questa è la loro prima vera volta. Non si sono mai cimentate in un brano inedito insieme.

Recentemente Emma ha annunciato a sorpresa l’uscita di un nuovo disco, il suo primo Best of, intitolato "Best of me", in uscita a giugno mentre Loredana è stata la protagonista di un feat con Giordana Angi in "Tuttapposto".

