Il "Respiro" di Limite, storia di un amore tossico

"Respiro racconta le parole e i gesti frutto dell’oppressione di un amore tossico - prosegue - quelli con i quali, purtroppo, ci si annulla in nome di un amore che amore, in realtà, non è. Allo stesso tempo, però, il brano racconta la voglia di riprendere in mano la propria vita, tornando a riabbracciare se stessi, provando a prendere le distanze da quel finto amore e da tutto ciò che è deleterio. E' una canzone lontana dalla ‘comfort zone’ di Limite che ha deciso di iniziare il suo percorso musicale con un singolo di… rottura, tenendo fede al proprio nome d’arte che invita a superare i propri limiti".

Marco Campanella nasce a Francavilla al Mare. Col passare degli anni e la voglia di affrontare le proprie insicurezze fa nascere Limite. Con questo nome d’arte vuole ricordarsi costantemente un concetto fondamentale: il suo unico limite risiede in se stesso. Ma è la musica a scandire la vita di Limite. Ha studiato pianoforte e canto per 13 anni e nel 2018 inizia a pubblicare le sue prime cover, facendosi conoscere sui social da molte persone.

Proprio così è stato notato da mediaMai, sua attuale etichetta e società di management, che ha creduto in lui e con cui ha avviato il primo progetto discografico.

