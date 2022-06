"M'incanta", il nuovo brano dal sapore latino di Virginio

Virginio torna con il nuovo brano " M'incanta ", dalle influenze latine. Il cantautore è infatti reduce dai suoi ultimi successi in America e America Latina. Tgcom24 offre il video, girato a Miami , in anteprima.

"Questo pezzo non è il solito inno alla vita - spiega Virginio - ma è una canzone per chi non vuole più fare programmi, per chi vuole godersi il momento che sta vivendo, per chi non vuole necessariamente promettersi per sempre. Dopo due anni così intensi dobbiamo tutti essere più flessibili e non fossilizzarci troppo sul programmare il futuro. Questa è la canzone giusta per chi oggi vuole essere libero di decidere cosa vuole fare della sua vita".

Virginio si divide tra l’Italia e l’America nel suo percorso parallelo iniziato a Miami qualche mese fa e che lo sta portando sempre di più a farsi conoscere anche oltreoceano: "L’Italia resta il mio mondo e non vedo l’ora che ascoltiate 'M’Incanta', ma quello in America è un percorso a cui ho iniziato a pensare quando ho vinto il Latin Grammy come autore per l’album di Laura Pausini 'Fatti Sentire', Sono i primi passi verso un sogno su cui lavoravo da tempo".

Anche per questo motivo, "M’Incanta" singolo scritto dallo stesso Virginio insieme ai pluripremiati Diego Mancino e a Daniele Coro, quest’ultimo anche produttore artistico del brano, ha un’influenza latina. Un mondo che il cantautore ha sempre esplorato, ma col quale non si era mai cimentato come in questo brano.

Il videoclip di "M’incanta", girato a Miami, è diretto da Alessio Russo e vede la partecipazione della ballerina Klaudia Pepa, tra i protagonisti dell’Eurovision 2022. La Movement Direction di Virginio è curata dal coreografo Fabrizio Prolli.

