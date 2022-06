Malika Ayane per l'estate diventa "Una ragazza" degli Anni 60

E' questo " Una ragazza ", il nuovo singolo di Malika Ayane che, tra sfumature punk-rock e gusto retrò, rappresenta un omaggio alla musica beat degli Anni 60 . Un periodo storico di ricostruzione e di allegria in cui la gente si riversava nei locali e sulle spiagge per ballare lo shake, uno dei balli intramontabili e protagonisti delle feste di quel periodo, all'insegna del divertimento e della leggerezza.

Ciò che Malika vuole comunicare attraverso questo singolo estivo e dal ritmo danzante è cercare di vivere lasciandosi trasportare dall’istinto curioso che caratterizza l’essere umano, ridendo forte. Il nuovo singolo, oltre a essere ispirato all'omaggio dei Ramones ai Ronettes con la cover di "Baby I Love You", è anche il brano d’esordio della cantautrice nel nuovo Management della MK3.

Ma per Malika non c'è solo un singolo, ma anche un'estate di concerto. Il "Malika Summer Tour 2022"

Malika Summer Tour 2022

Stefano Brandoni

Andrea Andreoli

Raffaele Trapasso

Carlo Gaudiello

Phil Mer

" toccherà alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival italiani. Il tour, partito a giugno, proseguirà da luglio a Misano Adriatico (RN), Bergamo, Salemi (TP), Bard (AO), Castiglione del lago (PG), Matera, Pavia, concludendosi infine il 15 settembre a Francavilla Fontana (BR). In scaletta non ci saranno solo i suoi grandi classici ma anche gli ultimi successi. In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Phil Mer alla batteria.