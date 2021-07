I social contro Malika Ayane, ma è la Malika sbagliata: "Incredibile che abbiamo lo stesso nome, eh?"

Instagram

Malika Ayane attaccata sui social perché scambiata per Malika Chalhy. La ragazza, cacciata di casa mesi fa dai genitori perché lesbica e poi beneficiaria di una raccolta fondi via web, è stata duramente criticata in questi giorni per aver speso parte di quei soldi per un'auto di lusso e un cane di razza. Indignazione social che però è finita in gran parte contro la cantante che ha reagito con un tweet. "Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh?"