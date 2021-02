Il padre di Syria picchiato: aveva chiesto di indossare la mascherina in un bar

"Mio padre è stato preso per il collo e ha ricevuto un pugno da un signore che si aggirava per il bar Vanni a Roma, senza mascherina". Syria ha denunciato sul suo account Instagram quanto accaduto al papà, Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri. L'uomo avrebbe chiesto gentilmente a un avventore del locale di indossare la mascherina, ma questo avrebbe avuto una reazione violenta che è costata a Cipressi "un trauma facciale e dieci giorni di prognosi”.

"Insomma, per una sollecitazione di civiltà, ha ricevuto in cambio un gesto di inciviltà", ha spiegato Syruia nelle sue Stories, aggiungendo: "Sono molto dispiaciuta per mio padre ed è superfluo specificare lo spavento che ci siamo presi in famiglia. Non riesco a credere che ci siano persone che ancora oggi, dopo tutto quello che abbiamo vissuto in termini di contagi e di morti, non capiscano quanto sia importante proteggersi e proteggere visto che il virus gira ancora e che nessuno può permettersi di abbassare la guardia".

