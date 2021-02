Syria canta in strada a Milano ma... nessuno la riconosce

La performance, ripresa dalla direttrice creativa Valentina Nervi, è avvenuta domenica alle 12:15. Nell'ultimo giorno di zona arancione per la Lombardia, Syria è arrivata nel cuore della città per il suo breve concerto. Un'esibizione realizzata per attirare l'attenzione sulle difficoltà del mondo della musica, tanto che su Instagram è stata accompagnata dagli hashtag #iocanto e #iolavoroconlamusica.

Peccato che la risposta della gente sia stata tiepida. Vero è che a quell'ora in Galleria di passanti ce n'erano pochi, ma nessuno si è fermato nemmeno a curiosare. Ma Syria non intende fermarsi qui. Nel suo post avverte "Prossimamente in altri angoli della città...".

POTREBBE INTERESSARTI: