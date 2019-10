Il nuovo James Bond a prova di spoiler: sono stati girati tre finali diversi di "No time to die"

Daniel Craig tornerà per l'ultima volta a vestire i panni di James Bond in "No time to die", che arriverà al cinema ad aprile 2020. Secondo quanto riferito dal Mirror, la produzione ha voluto girare tre finali diversi in modo da evitare che certi dettagli della trama vengano divulgati. Il regista Cary Fukunaga sarebbe l'unico a sapere quale di questi sarà davvero utilizzato. Persino il protagonista sarebbe all'oscuro di come terminerà il film.