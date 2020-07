Il nuovo film Pixar si intitola "Luca": sarà ambientato sulla riviera italiana

Nell'attesa di vedere "Onward" e "Soul al cinema, dopo i ritardi causati dall'emergenza coronavirus, la Disney Pixar ha annunciato a sorpresa sui suoi canali social il suo nuovo progetto. Si intitola "Luca" e sarà un film d'animazione ambientato in Italia . Diretto da Enrico Casarosa arriverà nei cinema statunitensi il 18 giugno 2021. Nel post, la casa di produzione ha regalato una prima immagine, spiegando anche che "porterà il pubblico in una splendida città costiera sulla riviera italiana, dove farà la conoscenza di un ragazzo di nome Luca che sta trascorrendo un'estate indimenticabile con i suoi nuovi amici".

Ambientato in una città della riviera italiana, il film d'animazione racconterà la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un'indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua.

Il 49enne Enrico Casarosa per la Pixar è già stato storyboard artist per "L'era glaciale", "Cars", "Ratatouille" e "Up". Nel 2012 ha diretto il suo primo cortometraggio, "La Luna", che ha accompagnato come apertura il film "Ribelle".

"Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c'è la celebrazione dell'amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca", ha dichiarato il regista. "Così oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un'avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca".

