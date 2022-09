Il Manzoni festeggia 150 anni di vita tra prosa, musica, risate e favole senza tempo: ecco la nuova stagione

Da sempre, in questo "salotto cittadino", si sono alternati diversi registri della recitazione: dalla prosa dei grandi autori classici alla commedia brillante, dal varietà al cabaret, al musical. Ed è con la stessa vocazione che si presenta adesso il nuovo cartellone per la stagione 2022/2023. Con un occhio di riguardo, quest'anno, per Manzoni Family , programmazione dedicata alle famiglie e ai bambini. "Un investimento importante", spiega il direttore Alessandro Arnone : "Per educare i più piccoli ad amare il teatro sin dalla più tenera età ".

Inaugurato nel 1872 per poi essere intitolato al Manzoni l’anno successivo, alla morte dello scrittore, il teatro milanese ha visto sfilare sul suo palcoscenico alcuni dei migliori artisti del nostro tempo, da

Eleonora Duse a Sarah Bernhardt, da Ruggero Ruggeri alle sorelle Gramatica, da Eduardo Scarpetta ai fratelli Eduardo e Peppino De Filippo.

Anna Proclemer, Monica Vitti, Giorgio Albertazzi, Gino Bramieri, Rossella Falk, Valentina Cortese, Mariangela Melato, Vittorio Gassman.

E poi ancora

Ricca e variegata la carrellata di attori che si alterneranno anche in questa nuova stagione, che conferma la consueta linea artistica con quattro cartelloni dedicati alla prosa, alle grandi risate, alle famiglie e ai progetti Extra.

Per la prosa

Marina Massironi e Maria Amelia Monti

Edoardo Erba

si parte ad ottobre (il 18) con due donne "tutte da ridere",in "Il marito invisibile" di. Una commedia in formato videochat, che mette a confronto due amiche cinquantenni, con una messinscena innovativa a cavallo tra realtà virtuale e ordinaria.

A novembre

Emilio Solfrizzi

Molière,

Guglielmo Ferro.

è in scena con un grande classico, "Il malato immaginario" dinell'adattamento e con la regia di

Torna a dicembre, a grande richiesta, e resta in scena anche per i festeggiamenti natalizi e dell'ultimo dell'anno

Vincenzo Salemme

con "Napoletano? Famme 'na pizza'", grande successo della scorsa stagione del Manzoni.

Il primo spettacolo del nuovo anno vede invece sul palco

Barbara De Rossi e Gianfranco Jannuzzo

Caroline Francke.

in "Il padre della sposa", di

E poi ci saranno una commedia di

Ivan Cotroneo

Elena Sofia Ricci

Gabriele Anagni

Tennessee Williams

Coline Serreau con Giorgio Lupano, Gabrile Pignotta e Attilio Fontana.

Buccirosso

a febbraio, "Amanti",insieme al giovanein "La dolce ala della giovinezza" ditra marzo e aprile e il divertentissimo adattamento teatrale del film cult degli anni Ottanta "Tre uomini e una culla" diChiude la stagione di prosa "L'erba del vicino è sempre più verde" con il gradito ritorno di Carloche ne cura regia e sceneggiatura.

Si ride

Max Angioni

Ernesto Maria Ponte

Giovanni Scifoni, Tess Masazza, Paolo Migone, Angelo Pintus, Teresa Mannino, Francesco Cicchella, Vito, Francesca Reggiani.

invece il 17 settembre conin "Miracolato" e poi a seguire conin "Stand up and down comedy" il 12 ottobre. E ancora fino ad aprile con esilaranti serate in compagnia di

Per Manzoni Extra

Romain Grary

Arianna Scommegna

John Steinbeck

Sandra Zoccolan

Jack London con David Remondini

Mercé Rodoreda

Maria Pilar Perez Aspa

Bohumil Hrabal

Matilde Facheris.

si segnalano le interessanti "Degustazioni letterarie" nel Foyer del teatro, ovvero letture seguite da degustazione di vini. Si parte con "La vita davanti a sé" diletto dail 23 ottobre e poi a seguire "Furore" diletto dail 27 novembre e ancora "Il richiamo della foresta" diil 19 febbraio e "La piazza del diamante" diletto dae il 16 aprile con "Una solitudine troppo rumorosa" diletto da

A marzo torna sul palco

Vittorio Sgarbi

Emiliano Toso

l'Ensemble Le Muse,

Angelica Depaoli,

Pupo

Mia Martini

Luisa Corna e Vanessa Grey,

Noemi, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Silvia Salemi, Simona Molinari, The Kolors..

con "Pasolini Caravaggio" e il 6 ottobre il pianista a 432Hzcon "L'albero della musica". E poi ancora un "Omaggio a Morricone" il 5 dicembre conaccompagnato dalla suadente voce dicon "Su di noi - La nostra storia", il 15 maggio, la serata dedicata ail 24 settembre "Buon compleanno Mimì" presentata dadove si esibiranno grandi artisti del panorama italiano,

E il balletto classico con "Four seasons in different seasons" il 7 novembre, "Un altro Everest" con

Mattia Fabris

Jacopo Bicocchi,

Vince Tempera e Nino Formicola

Fausto Coppi

Sabrina Negri.

"Da Fellini a Tarantino - Le musiche, le storie e le leggende del cinema italiano" consul palco il 25 maggio nei panni diin "Angelo Fausto Coppi - L'eroe nato contadino" di e con

Infine il

ricco programma per la famiglia e i bambini di Manzoni Family

con "La casa delle storie" per i più piccoli, da "Hansel e Gretel" a "Il gatto con gli stivali" e "Un teatro da favola" con alcune delle fiabe più conosciute e amate da tutti, da "La bella e la Bestia" a "Pinocchio", passando per "Il mago di Oz" e la "Sirenetta".

