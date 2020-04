Il lockdown da coronavirus secondo Checco Zalone tra ironia e divertimento

"Una canzone per voi, due note in allegria. Mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo". Checco Zalone lancia sui social "L'immunità di gregge", un brano ironico in cui racconta alla sua maniera, nei panni di Domenico Modugno, il coronavirus e il lockdown. Protagonista è una coppia separata dall'emergenza, con una divertente Virginia Raffaele nelle vesti della fidanzata.