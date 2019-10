Il "gigante buono" Bud Spencer avrebbe compiuto 90 anni

Bud Spencer avrebbe compiuto 90 anni: guarda le foto più belle della sua carriera IPA 1 di 39 IPA 2 di 39 IPA 3 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 39 di 39 IPA 10 di 39 IPA 11 di 39 IPA 12 di 39 IPA 13 di 39 IPA 14 di 39 IPA 15 di 39 IPA 16 di 39 IPA 17 di 39 IPA 18 di 39 IPA 19 di 39 IPA 20 di 39 IPA 21 di 39 IPA 22 di 39 IPA 23 di 39 IPA 24 di 39 IPA 25 di 39 IPA 26 di 39 IPA 27 di 39 IPA 28 di 39 IPA 29 di 39 IPA 30 di 39 IPA 31 di 39 IPA 32 di 39 IPA 33 di 39 IPA 34 di 39 IPA 35 di 39 IPA 36 di 39 IPA 37 di 39 IPA 38 di 39 IPA 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Per tutti era il gigante buono che menava sganassoni sempre in coppia con l'amico Terence Hill. L'omone barbuto degli spaghetti western degli Anni 70, quelli che hanno conquistato generazioni di ragazzini innamorati dei due scanzonati protagonisti di Lo chiamavano Trinità.



Ma Carlo Pedersoli è stato in realtà protagonista di una carriera lunga e poliedrica nella quale, accanto ai film più popolari, c'è stato spazio per il thriller (diretto da Dario Argento in "Quattro mosche di velluto grigio"), per il cinema d'autore con Ermanno Olmi e persino per il dramma di denuncia civile con "Torino nera" di Carlo Lizzani.

Tante esperienze, tanti successi, e anche un po' di amarezza per non essere abbastanza considerato da quel mondo del cinema in cui era entrato un po' per caso finendo per dedicargli la vita: "In Italia io e Terence Hill semplicemente non esistiamo - si lamentava negli ultimi anni - nonostante la grande popolarità che abbiamo anche oggi tra i bambini e i più giovani. Non ci hanno mai dato un premio, non ci invitano neppure ai festival".



L'ultima apparizione in tv era stata nel 2010 con "I delitti del cuoco", fiction di Canale 5. Poi l'addio, il 27 giugno del 2016 muore a Roma.

