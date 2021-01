Il bimbo de "La vita è bella" Giorgio Cantarini ora lavora in un call center

A cinque anni è stato protagonista del film premio Oscar " La vita è bella ", Giorgio Cantarini è infatti il bimbo della famosa pellicola di Roberto Benigni. Negli anni si è dedicato alla recitazione, ma a causa dell'emergenza Covid, come ha raccontato a "Il Messaggero", ha cambiato rotta e ora fa l'operatore in un call center per la Protezione Civile: "Per gli artisti è un momento difficile, bisogna arrangiarsi. E se ci si riesce dando anche una mano nella battaglia contro il Covid-19, è ancora meglio".

Giorgio ha vissuto per anni negli Stati Uniti tra New York e Los Angeles e si è fatto conoscere nel mondo grazie a interpretazioni in film come "Il Gladiatore" in cui vestiva i panni del figlio di Russel Crowe. Ora è tornato in Italia.

Cantarini è fratello di Lorenzo, cantante dei Dear Jack, e insieme a lui fa parte di un team operativo per il coronavirus, dove ricostruisce la rete di contatti dei positivi. "I teatri sono chiusi e lavorare sul set in questo momento è alquanto difficile", prosegue.

