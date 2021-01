Giuseppe Tornatore firma gli spot per la campagna vaccinale: "Mi è sembrato doveroso farlo"

IPA

Anche Giuseppe Tornatore scende in campo nella lotta contro il Covid. Il regista siciliano è stato arruolato dal Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri per realizzare pro bono dei 'corti' per la promozione nazionale della campagna di vaccinazione appena partita. "Sono stato convocato poco tempo fa per ideare e dirigere dei piccoli film, degli spot, per sensibilizzare le persone sulla necessità di vaccinarsi. Ho aderito immediatamente, nel mio piccolo mi è sembrato doveroso", ha confessato il premio Oscar per il film "Nuovo Cinema Paradiso".