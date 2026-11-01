Ian Gillan ricoverato in ospedale, i Deep Purple annullano due concerti in Germania

"È con grande rammarico che i Deep Purple devono annunciare l'impossibilità di esibirsi, come previsto, alla QI Arena (Lipsia) e alla Sporthalle (Amburgo)", ha comunicato la band sulla sua pagina Instagram. "Ciò è dovuto a un'emergenza medica che ha riguardato Ian Gillan, il quale si trova attualmente ricoverato in ospedale", si legge ancora. "Comprendiamo che questo annuncio arrivi con brevissimo preavviso e condividiamo la delusione dei nostri fantastici fan per il fatto che non potremo esibirci a Lipsia e Amburgo. I Deep Purple e il loro staff sono impegnati a trovare una nuova data per recuperare entrambi gli spettacoli", conclude la nota.