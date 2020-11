I teneri auguri di buon compleanno di Bieber ad Hailey Baldwin: "Voglio invecchiare con te..."

Justin Bieber e Hailey Baldwin, guarda gli scatti di una coppia... innamorata 1 di 28 2 di 28 28 di 28 28 di 28 28 di 28 28 di 28 28 di 28 28 di 28 28 di 28 10 di 28 11 di 28 Instagram 12 di 28 ipa 13 di 28 instagram 14 di 28 instagram 15 di 28 instagram 16 di 28 Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Vogue 21 di 28 instagram 22 di 28 instagram 23 di 28 Vogue 24 di 28 instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 Da video 27 di 28 Da video 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tantissimi gli auguri che Hailey ha ricevuto da amici e colleghi dello showbiz, che su Instagram l'hanno voluta omaggiare: da Bella Hadid a Kyle Jenner e Gigi Hadid.

Poche settimane fa Hailey e Justin Bieber hanno festeggiato il loro primo anniversario di nozze.

Nel 2018 i due si è sposati civilmente e l'anno successivo hanno confermato il sì con il rito cattolico. Per entrambi, infatti, la religione è un aspetto importante della vita. Il matrimonio ha significato per Bieber una vera e propria svolta, sia professionale sia privata: ""Magari qualcuno penserà che è diventato noioso, ma semplicemente non è più la persona che era. Da moglie preferisco che sia felice e che stia bene, piuttosto che faccia l’alternativo per soddisfare le aspettative altrui...", ha dichiarato la modella in un'intervista a Vogue, dove ha aggiunto: "Molti non credono che durerà, ma non voglio preoccuparmene. Per ora siamo noi due: ci accettiamo, ci sosteniamo, non ci giudichiamo, non pensiamo di dover diventare perfetti. Ci liberiamo l’un l’altra con amore... finalmente".

