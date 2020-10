Hailey e Justin Bieber festeggiano l'anniversario con un servizio sexy per "Vogue Italia"

Hailey Bieber e Justin Bieber hanno da poco festeggiato il loro primo anniversario di nozze con rito religioso e si sono regalati uno shooting hot per l'edizione italiana di "Vogue". Immortalati da Eli Russell Linnetz hanno giocato con il latex e l'immaginario fetish. "Anche se molti ci vedono ancora come teenager, siamo un uomo e una donna sposati e a proprio agio con la loro sessualità", ha spiegato Hailey.

"Mio marito mi fa sentire sexy e forte" - Il servizio fotografico fa parte di un grande progetto per il centenario della nascita del fotografo Helmut Newton, che nella sua carriera ha sempre messo la figura femminile al primo posto. "Il senso di questi scatti si traduce nel gesto di un uomo che celebra la sua donna", ha spiegato la top model. "C’è Justin Bieber, mio marito, che si mette al servizio della mia femminilità e la potenzia, facendomi sentire forte, sexy e tosta. Socialmente, è da troppi anni che gli uomini se ne stanno impettiti sul loro piedistallo. È tempo che tutto questo venga sovvertito".

"Justin non è più la persona di prima" - Nel 2018 i due si è sposati civilmente e l'anno successivo hanno confermato il sì con il rito cattolico. Per entrambi, infatti, la religione è un aspetto importante della vita. "Magari qualcuno penserà che è diventato noioso, ma semplicemente non è più la persona che era. Da moglie preferisco che sia felice e che stia bene, piuttosto che faccia l’alternativo per soddisfare le aspettative altrui", ha dichiarato Hailey parlando della svolta professionale e privata del marito.

"Non vogliamo essere perfetti" - Belli, giovani e innamoratissimi; i Bieber si sono attirati l'invidia di molti ma loro non ci fanno caso e si godono il loro amore. "Molti non credono che durerà, ma non voglio preoccuparmene. Per ora siamo noi due: ci accettiamo, ci sosteniamo, non ci giudichiamo, non pensiamo di dover diventare perfetti. Ci liberiamo l’un l’altra con amore... finalmente", ha concluso la modella.

