I Biebers innamorati on the road, baci e tintarella nel deserto dello Utah

Baci, paesaggi mozzafiato, bagni in piscina, sole e deserto. Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono concessi una fuga per un lungo weekend nello Utah. E sui social i due coniugi hanno postato l'album fotografico della loro mini vacanza in camper all'insegna dell'amore e del relax. Prossima tappa: Oregon

Hailey e Justin si sono sposati a settembre 2018 e durante il lockdown hanno condiviso su Facebook Watch alcuni video in cui raccontano la loro relazione: "The Biebers on Watch".

"Stare in coppia è difficile, bisogna lavorarci sodo...Che ne pensi?" ha chiesto la Badwin durante la prima puntata della serie al marito: "Assolutamente", ha detto Bieber, mentre la moglie ga aggiunto: "Abbiamo dovuto lavorare sodo sulla nostra relazione. Penso che ripaghi il vedere ciò che siamo diventati, questa connessione tra noi, questo essere così vicino l'un l'altro. Ovviamente sei il mio migliore amico. Penso che sia il più grande guadagno, hai un migliore amico con cui fare tutto".

Durante la conversazione, Bieber ha anche ringraziato sua moglie per averlo seguito durante le sue lotte personali nel corso degli anni, non ultima la recente accusa di stupro da parte di due donne.

"Sei stato fantastica con me. Eri lì quando stavo davvero lottando. E in questo momento mi sento come se fossi nel posto migliore in cui sia mai stato", ha detto Justin. "Tu ed io siamo più vicini di quanto non siamo mai stati, è davvero divertente sperimentare cose nuove con te, viaggiare con te".

E intanto si rincorrono le voci di un bebè in arrivo per la coppia. Coronamento di una love story che sembra essere davvero da favola.

