Justin Bieber cancella tutti i concerti e dal suo rifugio dorato bacia Hailey

A causa dell'emergenza sanitaria globale, Justin Bieber ha deciso di rinviare il tour mondiale dell'album "Changes", che sarebbe dovuto partire il prossimo maggio. Insieme alla moglie Hailey Baldwin si sta godendo la sua quarantena dorata nella villona in Canada. Nelle scorse settimane aveva cambiato la location di alcune date, passando dagli stadi alle arene, ma ora lo staff dell'artista ha annunciato il rinvio di tutto il tour.

"LA SALUTE E LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO" - "Alla luce dell'attuale emergenza che ha colpito la salute pubblica e con la più profonda preoccupazione per tutte le persone colpite, Justin Bieber rimanderà tutte le date attualmente programmate per il 2020 per il 'Changes Tour'. Justin, insieme alla sua band, ai suoi ballerini e alla sua troupe, ha lavorato duramente per preparare uno spettacolo straordinario, ma ha sempre messo innanzitutto la salute e il benessere dei suoi fan", si legge nel comunicato.

"Ora sta aspettando con ansia l'opportunità di tornare sulla scena ed esibirsi in uno spazio sicuro per tutti. Chiede ai fan di conservare i loro biglietti, poiché saranno onorati non appena le date verranno riprogrammate. Le informazioni sulle date riprogrammate saranno presto disponibili”, precisa il team di Bieber.

JUSTIN SI CONSOLA CON LA MOGLIE HAILEY - Lo stop forzato ha però i suoi lati positivi. Il cantante e la moglie Hailey si stanno godendo la loro luna di miela "casalinga" nella loro villa extralusso in Canada. Su Instagram ha infatti condiviso un romantico scatto in cui si baciano sotto il sole. "Grato per il sole di oggi". Una quarantena davvero al bacio...

