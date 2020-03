Justin Bieber si collega con una fan a caso ma la sorprende tutta nuda

Per sfuggire alla noia della quarantena e mantenere il contatto con i suoi fan, anche Justin Bieber ha iniziato a chiamare in diretta i follower di Instagram per fare quattro chiacchiere. Una delle sue ammiratrici, però, è stata sorpresa dal cantate nuda a letto. "Ciao... perché ti nascondi? E' una situazione molto strana... Piacere di conoscerti comunque", ha provato a sdrammatizzare il cantante.

La ragazza, probabilmente, si era dimenticata di aver inviato la richiesta di contatto a Bieber e quello che poteva essere un momento memorabile si è trasformato in un giorno da dimenticare. Nel video si vede infatti la misteriosa fan che, una volta accortasi di essere in diretta con Bieber, prova a scivolare fuori dal letto e non risponde ai saluti del suo idolo.

DUE COMPILATION A SETTIMANA - Per mantenere il rapporto con i suoi follower e intrattenerli durante l'emergenza sanitaria, Bieber ha annunciato che due volte a settimane condividerà con i fan le compilation composte da lui. La prima contiene cinque brani tratti dal suo ultimo disco Changes: "Habitual", "Take It Out on Me", "Changes", "Available" e "Get Me".

QUARANTENA IN CANADA - Bieber e la moglie Hailey stanno passando l'auto quarantena in Canada, paese d'origine del cantante, per trascorrere il loro isolamento nella loro villa. I due sono riusciti a "fuggire" da Los Angeles su un jet privato,poco prima che venisse stabilita la chiusura dei confini per impedire la diffusione del covid-19. Entrambi, però, continuano a essere molto attivi social e condividono quotidianamente la loro routine domestica.

