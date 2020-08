Justin Bieber e Hailey Baldwin si sono fatti battezzare in barca e in costume da bagno: "Confidiamo in Gesù"

In barca, in costume e con un pastore in t-shirt e calzoncini corti. Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno voluto celebrare il loro amore e la loro devozione a Dio facendosi battezzare insieme nell'Idaho. Il cantante ha poi condiviso quello che ha definito "uno dei momenti più speciali della mia vita" con i suoi 143 milioni di follower sui social, postando gli scatti di questa insolita esperienza spirituale.

Nelle foto Justin e Hailey si tengono per mano, mentre sono immersi nell'acqua e il pastore Judah Smith, che appare anche in uno scatto in barca seduto vicino al cantante, li battezza: "Ecco il momento in cui @haileybieber, mia moglie ed io ci siamo battezzati insieme!" ha scritto Bieber, che ha aggiunto: "Confessiamo pubblicamente il nostro amore e la nostra fiducia in Gesù ai nostri amici e ai familiari".



Non è però la prima volta che Bieber riceve il sacramento del battesimo in maniera insolita. Nel 2014, quando il cantante era ancora fidanzato con Selena Gomez, il pastore Carl Lentz, con cui Bieber aveva cominciato il suo percorso di rinascita spirituale, lo aveva battezzato in una vasca da bagno.



La religione ha sempre avuto un ruolo importante anche nella relazione tra Bieber e la Baldwin. I due infatti, che si conoscevano sin da giovanissimi, si sono poi incontrati nuovamente e legati durante un servizio religioso nella Chiesa di Hillsong a New York City.

Si sono fidanzati alle Bahamas nel luglio 2018 e sposati solo due mesi dopo con una cerimonia segreta nel tribunale di New York. Nel settembre 2019 hanno infine celebrato il loro matrimonio religioso pubblicamente nella Carolina del Sud.

All'inizio dell'anno, durante un'intervista, Bieber aveva parlato della spiritualità persa e poi ritrovata: "Ho fatto un tuffo profondo nella fede dopo aver toccato un punto molto basso della mia vita. Non sto cercando di guadagnare l'amore di Dio facendo cose buone", aveva detto la popstar aggiungendo: "Dio mi ha già amato per quello che sono prima di fare qualsiasi cosa per guadagnarmi o meritarmi il suo amore...". E ha poi più volte ribadito come abbia lasciato che fosse la fede a guidarlo nella sua relazione con la Baldwin.

Per quanto riguarda il tipo di padre che vorrebbe essere ad esempio il cantante ha detto: "Sono un seguace di Gesù e voglio solo essere guidato da lui. Quando accetti Gesù, lui dice che cammini con lo Spirito Santo. Quindi, penso di voler solo essere guidato dallo Spirito Santo”.

Anche la Baldwin ha spesso parlato della sua relazione con Bieber specificando: "Il nostro comune denominatore, ve lo giuro, è sempre la chiesa".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI