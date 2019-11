I Motley Crue tornano insieme a 30 anni dalla pubblicazione di "Dr. Feelgood" 

I Motley Crue si riuniscono quattro anni dopo lo scioglimento IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

La reunion è stata annunciata con un video in cui si vedono spezzoni del tour di addio e la firma del contratto per lo stesso tour siglato nel 2014 e che impediva ai singoli membri di andare avanti usando il nome del gruppo. Un contratto che alla fine del video finisce distrutto in un'esplosione. Perché quella parola fine messa a una storia iniziata nel 1982, ora non ha più senso.

Merito soprattutto del film "The Dirt", uscito qualche mese fa, che ha ricostruito quella storia senza censure sui tanti eccessi che la band ha vissuto nel corso della sua avventura. Droga, sesso sfrenato, alcol a fiumi. E fin qui siamo nel classico cliché della rock band. Ma i Crue sono andati anche oltre, situazioni che hanno a volte sfiorato la morte, altre volte l'hanno toccata da vicino in modo drammatico. Se il film è stato un tuffo nella nostalgia di chi ha vissuto gli anni 80 e 90, ha permesso anche di far conoscere la band a milioni di ragazzi di oggi. Ecco così che il tour con Poison e Def Leppard, previsto negli stadi americani per il 2020, farà la gioia dei vecchi fan e dei giovani che non avevano mai avuto la possibilità di vedere il gruppo dal vivo.

TI POTREBBE INTERESSARE: