Lʼex batterista dei Guns Nʼ Roses Steven Adler tenta il suicidio con una pugnalata allo stomaco

Come ha rivelato TMZ, l'ex batterista dei Guns N 'Roses, Steven Adler, è stato ricoverato in ospedale dopo essersi accoltellato allo stomaco. I paramedici sono intervenuti nella sua casa di Los Angeles. Il musicista non sarebbe in pericolo di vita e al momento non è chiaro cosa sia successo e chi abbia chiamato i soccorsi, anche se secondo le fonti del sito di gossip americano, Adler si sarebbe autoinflitto la ferita.