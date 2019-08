Dopo la reunion non ci sarà più nessun tour per le Spice Girls

Dopo il grande successo nel Regno Unito, a quanto pare non ci sarà più nessun tour delle Spice Girls . Secondo il Daily Mail , infatti, il progetto in America e in Australia sarà annullato. La colpa? Di Geri Halliwell ! Che non avrebbe più bisogno di soldi e il tour oltreoceano sarebbe difficile da realizzare. La reunion finisce qui?

Se Victoria Beckaham ha detto no sin dall'inizio, adesso anche Geri prende le distanze. Con le ragazze non è filato liscio, Mel B ha parlato di un flirt lesbo proprio con la Halliwell e quest'ultima non l'ha prese bene, smentendo categoricamente il gossip.

Non solo. Pare che Geri senta molto la mancanza della famiglia e non voglia allontanarsi troppo. Per i fan che hanno esultato dopo la reunion è una grande delusione. Ma chissà che non ci ripensi...