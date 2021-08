I Kiss sospendono il tour: Paul Stanley è positivo al Covid

Con un brevissimo preavviso, i Kiss hanno dovuto rinviare un concerto in Pennsylvania del loro "End Of The Road Tour". La band ha annunciato tramite Twitter che Paul Stanley è risultato positivo al Covid-19, spiegando anche che "tutti durante l'intero tour, sia la band che la crew, sono stati vaccinati".

I Kiss hanno anche spiegato via social che "la band e il suo staff hanno operato costantemente in una bolla in modo da salvaguardare tutti il ​​più possibile ad ogni concerto e tra un live e l'altro", si legge nel tweet.

Dopo l'annuncio si sono rincorse voci in Rete che il cantante sarebbe stato ricoverato in ospedale, così lo stesso Paul Stanley è intervenuto sul suo profilo Twitter tranquillizzando tutti sulle sue condizioni di salute: "Genteee! Sto bene!”, ha scritto, "Non sono in terapia intensiva! Il mio cuore mi permette di fare 26 miglia al giorno sulla mia bici! Non so da dove provenga questo ma è un'assurdità". In un altro tweet Stanley ha spiegato che "aveva sintomi simil-influenzali" e aveva fatto ripetuti test risultando sempre negativo. "Nel tardo pomeriggio di oggi sono risultato positivo. Il resto della band e della crew è negativa", ha scritto Stanley.

Il tour di addio dei Kiss era già stato interrotto nella primavera del 2020 a causa del coronavirus, ed è ripartito solo 10 giorni fa con le tappe nordamericane. La band ha specificato poi che il prima possibile condivideranno ulteriori informazioni sulle date dei prossimi spettacoli.