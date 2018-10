Kiss, il tour d'addio passa dall'Italia: a Milano il 2 luglio

Dopo una carriera lunga 45 anni, i Kiss hanno annunciato che nel 2019 intraprenderanno il loro ultimo tour, non a caso chiamato "End of the road ". Dopo che un mese fa avevano ufficializzato il ritiro dalle scene , la band di Jane Simmons ha reso noto un primo elenco di date in tutto in mondo. Il 2 luglio a Milano (presso l’Ippodromo Snai di San Siro) si terrà l’unica tappa italiana, ultima occasione per poterli vedere dal vivo nel nostro Paese.

"Tutto ciò che abbiamo costruito e conquistato negli ultimi quattro decenni non sarebbe mai potuto esserci senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, palazzetti e stadi in tutti questi anni. Questa sarà l'ultima occasione di festa per coloro che ci hanno visti, e l'ultima possibilità di vederci per coloro che non l'avessero già fatto. KISS Army, vi stiamo dicendo addio nel nostro tour finale con il nostro più grande show di sempre e usciremo di scena nella stessa maniera in cui ci siamo entrati. Insolenti e Inarrestabili", hanno dichiarato i Kiss in una nota, dedicando l'ultimo tour ai fan.