I Kiss in concerto per un pubblico di squali bianchi

La prossima volta che Paul Stanley abbraccerà il microfono per cantare "I Want You", il suo dito puntato verso il pubblico troverà una platea composta di squali bianchi . Non è una follia, ma l'ultima sfida dei Kiss che, per promuovere il progetto Airbnb Animal Experiences , si esibiranno in Australia a bordo di una barca dal fondo trasparente. Il ricavato dei biglietti andrà in beneficenza, all'Australian Marine Conservation Society.

"Ho suonato tante volte davanti a un pubblico di squali terrestri, ora ho finalmente la possibilità di farlo davanti a quelli che vivono nell'oceano", ha dichiarato Stanley a Rolling Stone Usa. Il concerto segnerà l'inizio della "Airbnb Animale Experience", iniziativa in cui i turisti potranno interagire con gli animali nel loro habitat naturale. Gli otto ospiti che salperanno da Port Lincoln, Australia, assisteranno a un concerto che verrà trasmesso direttamente in acqua. "Sono pronto a scommettere che gli animali ne andranno pazzi", ha dichiarato Stanley: le ricerche infatti dimostrano come lo squalo bianco sia attratto dalle basse frequenze delle onde sonore.

"I Kiss e lo squalo bianco hanno una cosa in comune: non si fermano davanti a niente per ottenere ciò che vogliono". Il cantante lancia anche un avvertimento nei confronti dei fortunati che riusciranno ad assistere alla performance: "Non sarà come andare allo zoo, sarà un'esperienza a contatto diretto. E se le persone non si comporteranno bene, verranno usate come esche e date in pasto agli squali".