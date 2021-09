I Guns N' Roses e Dave Grohl fermati dal coprifuoco: il concerto sfora e il duetto viene tagliato

Questo duetto non s'ha da fare. O meglio, non può finire. Per godersi i Guns N' Roses e Dave Grohl insieme sul palco bisognerà attendere un'altra occasione. Perché l'esibizione in programma al BottleRock Napa Valley Festival è stata interrotta causa sforamento d'orario. La band, con il suo illustre ospite, stava eseguendo " Paradise City " quando è stata silenziata di colpo.

Una sorta di "coitus interruptus" per i fan che si stavano godendo questa collaborazione improvvisata grazie alla contemporanea presenza delle due band al festival. D'altro canto non è nemmeno la prima volta che accade. A finire sotto le roche caudine dell'orario da rispettare in maniera svizzera nel luglio del 2012 a Londra furono nientemeno che Paul McCartney e Bruce Springsteen. Il Boss era salito sul palco di Hyde Park per cantare con sir Paul un paio di canzoni nei bis, ma su "Twist and Shout" venne praticamente tolta la corrente.

Un po' lo stessa accaduta ai Guns e ad Grohl che, infatti, hanno concluso la loro performance con i soli segnali dei monitor sul palco e degli amplificatori accessi, con un volume praticamente da sala prove.

POTREBBE INTERESSARTI: