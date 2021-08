Guns N’ Roses, nuova canzone a oltre dieci anni dall'ultimo album

La canzone “Absuяd” è stata presentata dal vivo al Fenway Park di Boston solo pochi giorni fa. "Alcuni di voi potrebbero aver sentito questo brano con un altro nome", ha detto Axl Rose introducendo la traccia. Infatti è la rielaborazione di una canzone inedita registrata per le sessioni di "Chinese Democracy", originariamente intitolata "Silkworms".

"Vedete? Le canzoni d'amore non finisco mai. E' stato divertente, siete stati i primi ad ascoltarla. Una nuova canzone dei Guns N'Roses", ha aggiunto il frontman della band dopo l'esecuzione a Boston. Ad accompagnare il brano, intanto, è arrivato anche un video che vede come protagonsita una donna con dei serpenti come capelli, come Medusa.

Dopo aver dato il via alla reunion nel 2016, Axl Rose è tornato in tournée con Slash e Duff McKagan negli ultimi anni. A fine luglio i Guns N'Roses hanno ripreso il tour americano, ribattezzato "We're F'N Back!", tornando per la prima volta sul palco dopo 16 mesi, a causa della pausa forzata provocata dalla pandemia.

Durante un'intervista a fine 2020, Slash aveva dichiarato che questo 2021 avrebbe potuto vedere il tanto agognato ritorno discografico dei Guns. Il chitarrista aveva rivalato che il lockdown era servito anche per lavorare su nuovo materiale: "Ho passato un sacco di tempo a scrivere e a fare demo. E prima di questo, io e Duff abbiamo fatto delle jam session e abbiamo anche lavorato al disco dei Guns, quindi ci sono molti progetti in corso".

I Guns torneranno in Italia il 10 luglio 2022 allo Stadio Meazza di Milano, dopo l’ultima apparizione al Firenze Rocks nell’estate 2018. Chissà quindi se arriveranno per quella data con un nuovo disco già pubblicato...