I Bts si fermano: dopo il successo il gruppo k-pop si prende una lunga pausa

"Per loro sarà un'occasione per vivere come dei normali ragazzi di 20 anni, anche se per poco tempo. Chiediamo a tutti di rispettare la loro privacy durante questo periodo. Torneranno freschi e carichi, per ricambiare l'amore che continuate a dimostrare loro", continua il comunicato rilasciato dalla loro agenzia "Big Hit Entertainment".



Si tratta del primo stop ufficiale dopo sei anni di carriera per i sette ragazzi sudcoreani, che in questi anni si sono imposti come fenomeno globale. Per tre anni di seguito hanno vinto il Top Social Artist Award ai Billboard Music Awards (scippando lo scettro a Justin Bieber) e sono diventati il secondo gruppo della storia, dopo i Beatles, ad avere ben tre dischi al numero uno della classifica Billboard 200 in un solo anno.