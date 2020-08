I 60 anni di Sean Penn, il divo di Hollywood tutto talento e sregolatezza

Sean Penn, le opere e i premi del divo ribelle di Hollywood: guarda le foto IPA 1 di 42 IPA 2 di 42 IPA 3 di 42 IPA 4 di 42 IPA 42 di 42 IPA 42 di 42 IPA 42 di 42 IPA 42 di 42 IPA 42 di 42 IPA 10 di 42 IPA 11 di 42 IPA 12 di 42 IPA 13 di 42 IPA 14 di 42 IPA 15 di 42 IPA 16 di 42 IPA 17 di 42 IPA 18 di 42 IPA 19 di 42 IPA 20 di 42 IPA 21 di 42 IPA 22 di 42 IPA 23 di 42 IPA 24 di 42 IPA 25 di 42 IPA 26 di 42 IPA 27 di 42 IPA 28 di 42 IPA 29 di 42 IPA 30 di 42 IPA 31 di 42 IPA 32 di 42 IPA 33 di 42 IPA 34 di 42 IPA 35 di 42 IPA 36 di 42 IPA 37 di 42 IPA 38 di 42 IPA 39 di 42 IPA 40 di 42 IPA 41 di 42 IPA 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci

UNA VITA SUL SET - Il primo ciak arriva a 14 anni sul set del telefilm “La casa nella prateria”, poi Hollywood lo sceglie per "Taps - Squilli di rivolta”, in cui recita accanto all’altrettanto giovanissimo Tom Cruise. Da lì è un crescendo, con la specializzazione in ruoli di bello e dannato (come "Bad Boys" e "A distanza ravvicinata"). e l'arrivo dei primi successi con "Non siamo Angeli", "Carlito's Way" e "Dead Man Walking". Durante la carriera inanella oltre quaranta film, tra cui alcune pellicole indimenticabili come "Mystic River", La sottile linea rossa, "21 grammi", "Mi chiamo Sam", "Milk" e "The tree of Life". Al ruolo da attore, alterna quello da regista, con all’attivo ben 5 film in cui spiccano "La promessa" e "Into the wild".

AMORI E RELAZIONI - Lungo la sua carriera ha conquista le copertine non solo come attore o regista ma anche per le sue relazioni sentimentali. Negli anni Ottanta è stato brevemente fidanzato con Elizabeth McGovern e Susan Sarandon, poi nel 1985 è al centro delle cronache rosa grazie alla tormentata love story e al matrimonio con Madonna. La popstar gli dedica il suo terzo album, "True Blue", definendolo come "il ragazzo più cool dell'universo". Ma il loro loro rapporto turbolento porta alla rottura dopo 4 anni. In seguito, dopo 7 anni di fidanzamento, nel 1996 sposa Robin Wright. Dal loro matrimonio nacquero due figli, Dylan Frances (1991) e Hopper Jack (1993). Nel 2007 la separazione. Nel 2011 sale agli onori della cronaca la relazione con Scarlett Johansson che dura solo cinque mesi. Fra il 2014 e il 2015 lo "strano" legame con Charlize Theron. Amici da anni. escono allo scoperto sul tappeto rosso del Festival di Cannes e parlano del loro amore nelle interviste e si attende il matrimonio a breve. Poi, nel 2015, tutto finisce all’improvviso. Addirittura l'attrice sudafricana ha recentemente negato di essere stata fidanzata. Dal 2016 fa coppia con l'attrice Leila George, tra amore, filantropia e impegno per gli altri. Durante l'estate arriva il matrimonio, lontano dai riflettori.

IMPEGNO CIVILE - L'attore è famoso per il suo attivismo ed è costantemente in prima linea per i diritti della comunità LGBTQ+.Dal suo disaccordo sulla guerra in Iraq nel 2003 al suo supporto per il presidente Barack Obama nel 2008, non ha mai nascosto le sue idee. Ha promosso la campagna elettorale del presidente del Venezuela Hugo Chavez e partecipato a summit mondiali sul clima. Più recentemente è stato al centro di una polemica, per essere riuscito ad intervistare il latitante El Chapo poco prima che fosse catturato.

CAMBIAMENTI DI ROTTA - Penn ha girato nel 2018 "The first", la prima serie tv da protagonista. Nello stesso anno ha pubblicato il libro "Bob Honey Who Just Do Stuff" dichiarando poi di volersi dedicare alla sua nuova attività di romanziere abbandonando quella di attore e regista.

