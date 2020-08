Sean Penn mostra la fede e conferma: "Ho sposato Leila... matrimonio Covid via Zoom"

Nozze intime, anzi Covid. Sen Penn, 60 anni il 17 agosto, ha confermato di aver sposato la giovane fidanzata Leila George, 28, con cui fa coppia dal 2016, mostrando la fede al "Late Night con Seth Meyers" . L'attore ha raccontato di aver celebrato il matrimonio a casa con i suoi due figli e il fratello della sposa in collegamento via Zoom con l'officiante del Comune.

Sean Penn è di nuovo un uomo sposato, quindi. Dopo Madonna e Robin Wright (con cui ha avuto due figli Dylan Frances, 29, e Hopper Jack, 26) l'attore ha portato all'altare la bella e giovane Leila George, 28, figlia di due famosi attori, Greta Scacchi ("Presunto innocente") e Vincent D'Onofrio ("Full metal jacket", "Law&Order").

Un matrimonio in perfetto stile Covid, celebrato giovedì scorso, a fine lockdown, ma con molte delle restrizioni legate alla pandemia ancora in corso.

Le indiscrezioni sulle nozze erano già trapelate la scorsa settimana da un post social di un'amica dei due, con tanto di foto di anelli e con il commento: "Siamo così felici per il matrimonio di Leila George e Sean Penn". Ma nessuna conferma era arrivata dalla coppia.

Durante il collegamento con Seth Meyers invece l'attore hollywoodiano ha ufficializzato le nozze: "Era giovedì", ha dichiarato al conduttore Sean Penn dopo aver mostrato l’anello: "Abbiamo fatto un matrimonio COVID. Ovvero il responsabile della contea era in linea via Zoom ed eravamo a casa: noi, i miei due figli e suo fratello".

Sean Penn e Leila George sono molto uniti da comuni interessi sociali e impegni filantropici, non ultimo il volontariato in un centro di Los Angeles dove si fanno test per il coronavirus o la partecipazione a un gala per raccogliere fondi per l’Australia devastata dagli incendi.

Si sono innamorati mentre registravano un audiolibro.

