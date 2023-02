Hugh Jackman padre fragile in "The Son"

Due anni dopo il divorzio dei genitori, il diciassettenne Nicholas non può più vivere con sua madre. Il male di vivere che sente è diventato una presenza costante e il suo unico rifugio sono i ricordi dei momenti felici di quando era bambino. Il ragazzo decide di trasferirsi dal padre Peter, che ha appena avuto un figlio dalla sua nuova compagna. Peter prova a occuparsi di Nicholas pensando a come avrebbe voluto che suo padre si prendesse cura di lui ma nel frattempo cerca di destreggiarsi tra la sua nuova famiglia e la prospettiva di un’allettante carriera politica a Washington. Tuttavia, mentre cerca di rimediare agli errori del passato, perde di vista il presente di Nicholas.

Genitori e figli

La vita dei figli non corre alla stessa velocità di quella dei genitori, il loro mondo, come il loro tempo, è diverso, spesso inconoscibile, specie quando c'è di mezzo il disagio mentale. Si potrebbe sintetizzare così "The Son", una storia tratta da "Les Fils", testo teatrale dello stesso Zeller, autore di quel "The Father", vincitore del Premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale nel 2020 e di quello al protagonista Anthony Hopkins. Oltre a Hugh Jackman, il cast di "The Son" presenta anche Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie e Anthony Hopkins.