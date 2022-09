Hugh Jackman sarà ancora una volta Wolverine in "Deadpool 3"

L'annuncio esplosivo è arrivato a sorpresa: l'attore australiano sarà ancora il celebre e iconico mutante nel terzo capitolo di Deadpool con Ryan Reynolds . E' stato proprio quest'ultimo a darne notizia, con la solita ironia che lo contraddistingue. In un video social, Reynolds ha raccontato ai fan l'avanzamento dei lavori per il nuovo film dedicato al Mercenario Chiacchierone. A un certo punto sullo sfondo si intravede passare Hugh Jackman a cui Ryan Reynolds chiede con nonchalance: "Ehi, Hugh, ti va di interpretare Wolverine ancora una volta?". "Sì, certo" ribatte l’altro.

Dopo che la Disney ha inglobato la 20th Century Fox, Marvel Studios introdurranno Deadpool, X-Men e Fantastici 4 nell’

Universo Cinematico Marvel

. Il terzo film di Deadpool farà quindi il suo ingresso in questo scenario cercando durante questa transizione di mantenere inalterato il suo spirito sopra le righe e irriverente (come promesso dal boss Marvel, Kevin Feige). Nel video postato sui suoi canali social Ryan Reynolds ha parlato proprio di questo e dell'impegno nell'ultimare il nuovo film: "Ciao a tutti, siamo estremamente tristi per aver saltato la D23 Expo, ma abbiamo lavorato sodo al prossimo film di Deadpool per molto tempo".

L'attore, che ha interpretato l'ultima volta Deadpool nel 2018, ha poi spiegato: "Ho dovuto scavare nella mia anima per questo film. La sua prima apparizione nell’UCM ovviamente deve essere speciale. Dobbiamo essere fedeli al personaggio, trovare profondità, motivazioni, perché ogni Deadpool deve essere unico". Dopo un’esilarante dissertazione sulla preparazione e l’allenamento durissimo a cui si sta sottoponendo per interpretare il suo personaggio, arriva la sorpresa con l'apparizione del collega e lo svelamento della sua partecipazione al film. Poi in bella vista appare il logo di Deadpool "graffiato" dagli artigli del mutante e arriva anche data di uscita nelle sale, fissata per il 6 settembre 2024.

Quella di Jackman sarà probabilmente solo una breve apparizione, dopo che l'attore ha detto addio al suo amato eroe nel 2017 con il superbo "Logan", diretto da James Mangold. La prima apparizione nei panni di Wolverine è stata in "X-Men" (2000). Successivamente il personaggio è stato protagonista di "X-Men 2" (2003) e di "X-Men – Conflitto finale" (2006) e anche in "X-Men - Giorni di un futuro passato" (2014). La storia di Logan è poi proseguita come spin-off in "X-Men le origini - Wolverine" (2009), "Wolverine - L’immortale" (2013) e in "Logan - TheWolverine" (2017).

"Deadpool 3" verrà diretto da

Shawn Levy

Zazie Beetz

, terza collaborazione fra il regista e Ryan Reynolds dopo "Free Guy" e "The Adam Project". A proposito di ritorni,ha confermato che vestirà di nuovo i panni di Domino anche nel nuovo capitolo, mentre Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori di "Deadpool" (2016) e "Deadpool 2" (2018), sono al lavoro sulla nuova versione della sceneggiatura dopo una prima stesura.