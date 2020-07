Ryan Reynolds è un supereroe dal cuore tenero: offre 5mila dollari a chi ritrova un orsetto di peluche

Ha il cuore tenero e l'animo generoso di un vero supereroe. Ryan Reynolds, iconico interprete della saga "Deadpool" non ha saputo resistere alla struggente storia della piccola Mara, alla quale è stato rubato uno zainetto contenente un orso di peluche e un iPad. L'orsetto però era molto importante per la bambina perché conteneva la voce della sua mamma, morta da poco: "Ti voglio bene, sono fiera di te, sarà sempre al tuo fianco". L'attore si è messo subito in azione offrendo sui social 5mila dollari per il ritrovamento dell'orsacchiotto.